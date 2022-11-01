В Самаре стартует Всероссийский телемарафон "Национальный характер"

В пятницу, 4 ноября, в 9:00 стартует Всероссийский телемарафон "Национальный характер". Центром управления грандиозным событием станет Самара — город с богатым историческим и культурным прошлым.

В День народного единства состоится увлекательное телевизионное путешествие вглубь веков. Благодаря самым современным технологиям и творческим возможностям региональных компаний холдинга ВГТРК зрители перенесутся на несколько столетий назад, преодолеют 17 миллионов квадратных километров, пройдут сквозь 11 часовых поясов, познакомятся с героями национальных былин и эпосов, легендарными предшественниками и современниками, в эти дни отстаивающими независимость Великой страны.

Главная цель онлайн-марафона "Национальный характер" — написать грандиозную этнографическую и историческую летопись державы, которая стала экономическим и культурным мостом, объединившим Евразийский континент и заложившим основы всего миропорядка на планете, понять основу и суть нашего культурного кода, нашего национального характера.

Праздничный марафон "Национальный характер" охватит 8 федеральных округов и все региональные филиалы Всероссийской государственной телерадиокомпании. Объединяющим центром, по традиции, станет ГТРК "Самара". Именно здесь в финале многочасового марафона будут названы лучшие черты национального характера, наличие которых помогло народам России выстоять в нелёгких испытаниях, отстоять независимость и сохранить единство державы.

У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полёта человека в космос, 18-часовой марафон в честь Великой Победы и 24-часовой марафон в День России, 16-часовой марафон "Славься, Отечество!", приуроченный к празднованию Дня народного единства в 2021 году.



Прямую трансляцию можно будет смотреть:

— на российской мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU",

— на сайте tvsamara.ru,

— в эфире телеканала "Самара 24", на сайте www.tvsamara.ru, в группе "ВКонтакте" ГТРК "Самара".