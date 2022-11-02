Волонтер Арсений Ганин: Жители новых регионов России нас ждали

В конце октября в Самару из запорожского Мелитополя вернулся волонтер самарского отделения "Молодой гвардии" (МГЕР) Арсений Ганин. Почти две недели его команда помогала местным жителям. Арсений в интервью поделился своими впечатлениями и рассказал о важности поддержки на освобожденных территориях.

- Когда возникла идея поездки? Какой была ее основная цель?

- С июня ребята из самарского отделения МГЕР каждые две недели ездят из Москвы на освобожденные территории. Уже были в Мариуполе и Волчанске. Хотел поехать с ними, но никак не получалось, поэтому принял решение отправиться 3 октября. Нашей основной задачей была выдача гуманитарной помощи местным жителям, работа с детьми в досуговых центрах и адресная поддержка пожилых и маломобильных людей.

- Кто вошел в волонтерскую команду? Как я понимаю, это были представители разных регионов страны?

- Нас разделили на две группы. Первая — из 25 человек — поехала в Мариуполь, а мы с товарищем из Самары и еще 13 волонтерами — в Мелитополь. Выезжали люди из абсолютно разных регионов России. Например, в нашу группу вошли ребята из Москвы, Ростовской области, Краснодарского и Пермского края.

- Выезжали ли за пределы Мелитополя?

- Наша работа ограничивалась Мелитополем, хотя некоторые волонтеры выезжали в села. К сожалению, я в такие выезды не попадал. С другой стороны, на открытии запорожского отделения "Молодой гвардии" — первого регионального на освобожденных территориях — пообщались с депутатом Госдумы Артемом Бичаевым и руководителем МГЕР Антоном Демидовым. Они обсуждали с нашей группой партийную повестку, ведь в тот же период планировали запустить региональное отделение "Единой России".

Также разговаривал с местными жителями. Многие благодарили Владимира Путина за гуманитарную помощь. И это учитывая, что с февраля украинская власть не выплачивала зарплату и пенсии. Людей бросили, но Россия поддержала их в трудный момент. Нас ждали.

- Какие ощущения испытывали в Мелитополе?

- Я посетил красивый город, который, слава богу, почти не пострадал. Если сравнивать с нашим регионом, то Мелитополь похож на Новокуйбышевск — небольшой, но действительно красивый и с богатой историей. Самое главное — помощь нуждающимся, чувство сопричастности к масштабному процессу. Мы приехали туда почти сразу после референдума.

-Сталкивались ли с опасными ситуациями?

- На ближайших территориях их не было. Снаряды до города не долетают. Хотя во время нашего визита Украина пыталась направить на Мелитополь, если не ошибаюсь, боевые дроны. Однако наша ПВО качественно справилась с этой проблемой.

- Были какие-либо ограничения?

- В Мелитополе с 10 вечера и до 5 утра действует комендантский час. Вообще, мы просто так на улицу не выходили. Только по работе или группами в магазины.

- Какие правила учитывали во время выезда, и о чем вас предупреждали?

- В первую очередь — безопасность. Дополнительно давали рекомендации по оказанию первой помощи в случае непредвиденных ситуаций. Нужно понимать, что Запорожская область все еще находится в зоне боевых действий. К счастью, мы вернулись в полном составе.

- Хотели ли бы еще поучаствовать в таких выездах?

- Волонтеры в новых регионах России нужны, так как местные организации пока не сформировались. Особенно приятно, что приезжают помогать молодые ребята с горящими глазами. Это впечатляет, и, повторюсь, такая поддержка действительно важна. Еще один выезд планировал в начале декабря. Конечно, все зависит от ситуации и хотел бы побывать на новых территориях, но если не получится, то вновь отправлюсь в Мелитополь.