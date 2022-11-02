ФАС уличила департамент градостроительства в нарушении закона о защите конкуренции

В конце мая 2022 г. в Самарское УФАС поступило обращение от компании "Альфа" и физического лица — жителя региона. Они жаловалась на действия департамента градостроительства, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
ООО "Альфа" и гражданин в жалобе ссылались на закон о защите конкуренции. Сотрудники ФАС изучили полученные материалы и установили, что организатор торгов неправомерно отклонил заявки ООО и жителя региона.
"Таким образом, организатором аукциона были допущены нарушения ч. 8 ст. 39.12 ЗК РФ", — отмечается в сообщении.
Учитывая установленные нарушения, антимонопольное управление выдало департаменту градостроительства предписание: договор по результатам аукциона не заключать, повторно провести процедуру выбора победителя.
28 октября за нарушение порядка допуска к участию в торгах к должностным лицам департамента была применена административная ответственность в виде выдачи 5 предупреждений.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?