ФАС уличила департамент градостроительства в нарушении закона о защите конкуренции

В конце мая 2022 г. в Самарское УФАС поступило обращение от компании "Альфа" и физического лица — жителя региона. Они жаловалась на действия департамента градостроительства, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ООО "Альфа" и гражданин в жалобе ссылались на закон о защите конкуренции. Сотрудники ФАС изучили полученные материалы и установили, что организатор торгов неправомерно отклонил заявки ООО и жителя региона.

"Таким образом, организатором аукциона были допущены нарушения ч. 8 ст. 39.12 ЗК РФ", — отмечается в сообщении.

Учитывая установленные нарушения, антимонопольное управление выдало департаменту градостроительства предписание: договор по результатам аукциона не заключать, повторно провести процедуру выбора победителя.

28 октября за нарушение порядка допуска к участию в торгах к должностным лицам департамента была применена административная ответственность в виде выдачи 5 предупреждений.