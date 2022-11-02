Трехлетняя самарчанка установила рекорд по метанию ножей

Трехлетняя Любава Яковлева из Самары установила рекорд по метанию ножей в своей возрастной категории, попав в цель 37 раз, сообщает "КП-Самара".

Любава начала заниматься необычным видом спорта довольно рано. Папа девочки Андрей является президентом Самарской Федерации "Спортивное метание ножа" и восьмикратным чемпионом мира по метанию ножей. Занятие отца вдохновило и старшего брата Любавы Егора. Сегодня молодой человек — двукратный чемпион мира, чемпион России, восьмикратный победитель Первенства Мира по спортивному метанию ножа, чемпион мира по Общеевропейской версии метания ножа и топора. Маленькая Любава также прониклась семейным делом.

"Любава начала ходить на тренировки, когда ей исполнилось два года. Поначалу использовала мячи, палочки. А в возрасте 2 лет и 4 месяцев впервые попала метательным ножом в мишень", — рассказал папа удивительной малышки Андрей Яковлев.

Метание ножей — далеко не единственное увлечение ребенка. Несмотря на нежный возраст, малышка окружила себя массой разнообразных занятий. Любава поет в хоре, рисует — она уже стала лауреатом и победителем международных и российских конкурсов.Также девочка занимается в театральной студии и снимается в короткометражном кино. Она появилась в 27 проектах, где исполнила главные и второстепенные роли.

Помимо этого, трехлетняя малышка учит английский язык, занимается верховой ездой, любит готовить и просто обожает историю и археологию. Любава является постоянным участником фестивалей исторической реконструкции и уже принимала участие в раскопках селища времен Хазарского Каганата.

"Любава постоянно находится в нашем музее "Железный век" и уже стала настоящим экспертом по оружию. Иногда даже поправляет своих учителей, — смеется Андрей Яковлев. — А скоро мы с ней поедем на раскопки под Саратов — археологи пригласили нас на поиск исторических акульих зубов".

Папа девочки отмечает, что Любава — настоящий мастер импровизации. Во время тренировок, которые проходят в игровой форме, малышка легко перевоплощается из спортсмена в тренера, а порой — и в судью.

"Дочка сама для себя ставит цели и задачи, добивается их выполнения, что удивляет многих взрослых. В общем, обычный ребенок, который интересуется всем на свете, — отмечает Андрей. — Многие нам говорят, что мы, мол, лишаем ребенка детства. Я им отвечаю: как только Любава скажет, что не хочет куда-то ходить — тут же перестанет. Но ей нравится абсолютно все, она очень любознательная".

В этом году семья девочки решила, что Любава должна попробовать попасть в Книгу рекордов России. Желание есть, способности — поразительные, поэтому родители начали подготовку.

"Мы посмотрели номинацию, отправили запрос. Нам сказали, что для своего возраста Любава должна за 5 минут вонзить в цель 10 ножей с расстояния двух метров. Во время показательного выступления дочка 17 раз попала в мишень. На повторном выступлении она вонзила уже 23 ножа", — рассказывает Андрей Яковлев.

Накануне финального выступления девочка вновь опробовала свои силы — в цель прилетело 30 ножей. Рекорд был установлен 13 августа во время Дня физкультурника. Любава вышла на сцену и запустила в мишень 37 ножей.

"У нас просто было всего 37 ножей. За пять минут она вонзила их все и у нее еще осталось время, — смеется Андрей Яковлев. — Мне кажется, будь их 40 — Любава бы вонзила все 40".

Мужчина признается: все присутствующие были в шоке. Они не ожидали такого яркого выступления от маленькой трехлетней девочки.