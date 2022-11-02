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Общество

В Шенталинском районе из погреба спасен лосенок

ШЕНТАЛА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 октября на территории с. Смагино Шенталинского района Самарской области развернулась настоящая спасательная операция.

Фото: Департамент охоты и рыболовства Самарской области

В охотничье хозяйство "Смагинское" поступило сообщение от председателя колхоза о том, что на дачном участке в старый погреб провалилось дикое животное. На помощь пришли сотрудники охотничьего хозяйства и местные жители.

Сотрудниками были оперативно приняты меры по вызволению провалившегося лосенка с погреба деревенского дома. С помощью строп и настила зверь был спасен.

Малыш пробыл в погребе день-два. Как он туда попал, точно никто сказать не может.

Лосенка бережно положили на землю, обтерли от грязи и обогрели озябшего от холода и сырости зверя. После того как поднялся, ему понадобилось время, чтобы прийти в себя, а потому бежать от людей он не торопился - стоял и осматривался. Спустя некоторое время лосенок был вывезен из населенного пункта в ближайший лесной массив. Как выяснилось, рядом его ждала мама-лосиха.

Гид потребителя

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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