В Шенталинском районе из погреба спасен лосенок

31 октября на территории с. Смагино Шенталинского района Самарской области развернулась настоящая спасательная операция.

В охотничье хозяйство "Смагинское" поступило сообщение от председателя колхоза о том, что на дачном участке в старый погреб провалилось дикое животное. На помощь пришли сотрудники охотничьего хозяйства и местные жители.

Сотрудниками были оперативно приняты меры по вызволению провалившегося лосенка с погреба деревенского дома. С помощью строп и настила зверь был спасен.

Малыш пробыл в погребе день-два. Как он туда попал, точно никто сказать не может.

Лосенка бережно положили на землю, обтерли от грязи и обогрели озябшего от холода и сырости зверя. После того как поднялся, ему понадобилось время, чтобы прийти в себя, а потому бежать от людей он не торопился - стоял и осматривался. Спустя некоторое время лосенок был вывезен из населенного пункта в ближайший лесной массив. Как выяснилось, рядом его ждала мама-лосиха.