В Оренбурге вынесли приговор по делу обналичивании денег в Самаре

Суд вынес приговор 12 обвиняемым по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, а именно обналичивании крупных сумм. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Обвиняли по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст. 159 и п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ Сергея Пивоварова, Елену Васильеву, Лину Пивоварову, Анну Бекетову, Наталью Запару, Валентину Каратаеву, Александра Агапова, Александра Киргизова, Александра Степанникова, Ирину Шарафиеву, Дарью Самохвалову (Вахрамееву) и Валентина Одаевского.

В 2013–2015 гг. участники группы вели незаконную банковскую деятельность на территории Оренбургской, Самарской, Московской областей и Москвы. Они обналичили свыше 11 млрд рублей. А доход от преступной деятельности составил свыше 400 млн рублей.

Помимо этого, Пивоваров и Одаевский в 2012–2013 гг. обманули налоговую при возмещении НДС более 3 млн рублей.

А в 2015–2016 гг. Пивоваров и Васильева дали начальнику налогового органа взятку 300 тыс. руб., чтобы получить покровительство.

Приговор обвиняемым вынесли в Оренбурге. Пивоварову назначили 10 лет лишения свободы со штрафом 3,5 млн руб., Васильевой — шесть лет со штрафом 3,1 млн руб., Пивоваровой — два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Бекетовой — два с половиной года условно со штрафом 200 тыс. руб., Запаре — два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Каратаевой — два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Агапову — два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Киргизову — два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Степанникову — три с половиной года со штрафом 200 тыс. руб., Шарафиевой — три года со штрафом 200 тыс. руб., Самохваловой — два с половиной года условно со штрафом 200 тыс. руб., Одаевскому — четыре года условно, со штрафом 300 тыс. рублей.