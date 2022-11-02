В Оренбурге вынесли приговор по делу обналичивании денег в Самаре

Суд вынес приговор 12 обвиняемым по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, а именно обналичивании крупных сумм. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Обвиняли по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст. 159 и п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ Сергея Пивоварова, Елену Васильеву, Лину Пивоварову, Анну Бекетову, Наталью Запару, Валентину Каратаеву, Александра Агапова, Александра Киргизова, Александра Степанникова, Ирину Шарафиеву, Дарью Самохвалову (Вахрамееву) и Валентина Одаевского.
В 2013–2015 гг. участники группы вели незаконную банковскую деятельность на территории Оренбургской, Самарской, Московской областей и Москвы. Они обналичили свыше 11 млрд рублей. А доход от преступной деятельности составил свыше 400 млн рублей.
Помимо этого, Пивоваров и Одаевский в 2012–2013 гг. обманули налоговую при возмещении НДС более 3 млн рублей.
А в 2015–2016 гг. Пивоваров и Васильева дали начальнику налогового органа взятку 300 тыс. руб., чтобы получить покровительство.
Приговор обвиняемым вынесли в Оренбурге. Пивоварову назначили 10 лет лишения свободы со штрафом 3,5 млн руб., Васильевой — шесть лет со штрафом 3,1 млн руб., Пивоваровой — два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Бекетовой — два с половиной года условно со штрафом 200 тыс. руб., Запаре — два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Каратаевой — два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Агапову — два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Киргизову — два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Степанникову — три с половиной года со штрафом 200 тыс. руб., Шарафиевой — три года со штрафом 200 тыс. руб., Самохваловой — два с половиной года условно со штрафом 200 тыс. руб., Одаевскому — четыре года условно, со штрафом 300 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.