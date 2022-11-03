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Россельхозбанк предлагает кредит на рефинансирование по ставке от 4,25%

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 ноября Россельхозбанк запускает кредит на рефинансирование по ставке от 4,25% годовых.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В РСХБ можно рефинансировать любые кредиты, ранее полученные в РСХБ и других банках, на общую сумму до 3 млн рублей и срок до 5 лет. Важное условие одобрения заявки на кредит — наличие хорошей кредитной истории. Предложение учитывает запросы различных категорий клиентов, например, оно доступно также пенсионерам в возрасте до 75 лет.

"Рефинансирование кредита — это эффективный инструмент, который позволяет объединить все свои финансовые обязательства в одном продукте и получить дополнительную сумму наличными по выгодной ставке", — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Для оформления кредита достаточно паспорта гражданина РФ клиентам, получающим зарплату/пенсию на карту Россельхозбанка, а также клиентам с подтверждённой записью на портале госуслуг. Оформить заявку можно на сайте банка, а также в отделениях РСХБ.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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