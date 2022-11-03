Новикомбанк запускает высокодоходный вклад "Юбилейный"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вводит в линейку депозитов новый вклад с повышенной ставкой "Юбилейный" — до 8,2% годовых. Сегодня это одно из самых выгодных предложений на рынке.

Вклад "Юбилейный" приурочен к 15-летию Госкорпорации Ростех, которое отмечается 23 ноября. Клиенты смогут зафиксировать высокий процент на рублевом депозите с возможностью пополнения до 31 января. Минимальная сумма вклада — 15 тысяч рублей. Можно выбрать срок размещения — 181 или 367 дней.

Процентная ставка по вкладу на 181 день составит 8% годовых, на срок 367 дней — 8,2% годовых. Выплата процентов осуществляется в день окончания вклада. В случае досрочного расторжения договора выплата процентов производится по ставке вклада "До востребования". Открыть вклад можно в офисе Новикомбанка, а также через Систему "Интер@ктив", в том числе через мобильное приложение.

"Новый вклад мы разработали специально к юбилею Госкорпорации Ростех, воспользоваться этим предложением может любой желающий. Напомню, что в условиях высокой турбулентности на рынках вклады остаются самым надежным источником сбережения денежных средств", — отметил директор Департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.