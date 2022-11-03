Новикомбанк запускает высокодоходный вклад "Юбилейный"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вводит в линейку депозитов новый вклад с повышенной ставкой "Юбилейный" — до 8,2% годовых. Сегодня это одно из самых выгодных предложений на рынке.
Вклад "Юбилейный" приурочен к 15-летию Госкорпорации Ростех, которое отмечается 23 ноября. Клиенты смогут зафиксировать высокий процент на рублевом депозите с возможностью пополнения до 31 января. Минимальная сумма вклада — 15 тысяч рублей. Можно выбрать срок размещения — 181 или 367 дней.
Процентная ставка по вкладу на 181 день составит 8% годовых, на срок 367 дней — 8,2% годовых. Выплата процентов осуществляется в день окончания вклада. В случае досрочного расторжения договора выплата процентов производится по ставке вклада "До востребования". Открыть вклад можно в офисе Новикомбанка, а также через Систему "Интер@ктив", в том числе через мобильное приложение.
"Новый вклад мы разработали специально к юбилею Госкорпорации Ростех, воспользоваться этим предложением может любой желающий. Напомню, что в условиях высокой турбулентности на рынках вклады остаются самым надежным источником сбережения денежных средств", — отметил директор Департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.
Последние комментарии
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет