В Самарской области в выходные дни пройдут рейды ГИБДД

С 4 по 6 ноября сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.

С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы. Особое внимание будет уделено пьяным водителям.

За вождение в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Отказ водителя от освидетельствования также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения, и ему грозит серьезный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, то ему уже грозит не административное, а уголовное наказание по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей.

Также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер нетрезвому автомобилисту может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефону в Управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 112.