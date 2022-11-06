В Самаре будут судить банду нефтеврезчиков

В Самаре уголовное дело в отношении банды нефтеврезчиков с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 14 жителей региона. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (повреждение нефтепровода, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода), п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража из нефтепровода, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, в августе 2020 г. житель Кинеля решил присоединиться к магистральному трубопроводу с целью хищения нефтепродуктов и последующей их реализации. Обвиняемый нашел место, подготовил инструменты и собрал подельников.
Организатор, а также приближенные к нему лица, осуществляли общее руководство преступной группой, распределение денег, полученных от ее деятельности, обеспечивали участников транспортом и телефонами.
Для перевозки нефти банда использовала автомобили с заранее установленными емкостями для скрытой перевозки похищенного, после чего нефть перевозилась на территорию земельного участка, принадлежащего одному из обвиняемых, где помещалась в скрытую под землей емкость для последующего накопления и хранения.
Таким образом, в период с декабря 2020 г. по январь 2021 г. обвиняемые причинили собственнику нефтепровода материальный ущерб на сумму более 7 млн руб., общий объем похищенных нефтепродуктов составил более 366 тонн. 21 января 2021 г. преступная деятельность устойчивой организованной преступной группы была пресечена правоохранительными органами.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.