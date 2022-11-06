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Суды Происшествия

В Самаре будут судить банду нефтеврезчиков

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре уголовное дело в отношении банды нефтеврезчиков с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 14 жителей региона. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (повреждение нефтепровода, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода), п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража из нефтепровода, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в августе 2020 г. житель Кинеля решил присоединиться к магистральному трубопроводу с целью хищения нефтепродуктов и последующей их реализации. Обвиняемый нашел место, подготовил инструменты и собрал подельников.

Организатор, а также приближенные к нему лица, осуществляли общее руководство преступной группой, распределение денег, полученных от ее деятельности, обеспечивали участников транспортом и телефонами.

Для перевозки нефти банда использовала автомобили с заранее установленными емкостями для скрытой перевозки похищенного, после чего нефть перевозилась на территорию земельного участка, принадлежащего одному из обвиняемых, где помещалась в скрытую под землей емкость для последующего накопления и хранения.

Таким образом, в период с декабря 2020 г. по январь 2021 г. обвиняемые причинили собственнику нефтепровода материальный ущерб на сумму более 7 млн руб., общий объем похищенных нефтепродуктов составил более 366 тонн. 21 января 2021 г. преступная деятельность устойчивой организованной преступной группы была пресечена правоохранительными органами.

 

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