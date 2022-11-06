Делегации из регионов ПФО и ДНР прибывают в Самару для участия в Параде Памяти

Меньше суток остается до начала масштабного Всероссийского патриотического проекта — Парад Памяти в Самаре. В этом году Парад Памяти пройдет уже в 12 раз, участие в нем традиционно примут все регионы ПФО, а также впервые в этом году — гости из Дагестана и Донецкой Народной Республики. Участники — лучшие представители юнармейских отрядов, воспитанники кадетских корпусов, победители региональных этапов различных военно-спортивных игр, соревнований и спартакиад — уже прибывают в столицу Самарской области. Всего — 15 делегаций.

В Самаре ребят ждет культурно-образовательная программа с обязательным посещением "Бункера Сталина", а также генеральная репетиция Парада — своеобразное "боевое слаживание" перед торжественным выступлением 7 ноября на самарской площади Куйбышева. За плечами ребят многодневные тренировки и многочасовой путь в Самарскую область, но у всех — настрой боевой.

"Для нас, юнармейцев Республики Марий Эл, огромная честь принять участие в Параде Памяти, который состоится 7 ноября в Самаре", — отмечают в своем видеообращении участники парадного расчета, представляющего Региональное отделение ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Республики Марий Эл имени героя Российской Федерации, гвардии подполковника Марка Евтюхина, которые уже приехали в Самару.

Каждый регион гордится тем, что пройдет в едином строю Парада Памяти. Кадеты муниципального общеобразовательного учреждения "Лицей № 26" города Саранска (Республика Мордовия) перед отправлением в Самару провели торжественное построение, на котором директор лицея отметила: "Сегодня мы с вами отправляемся в Самару для участия Параде Памяти, посвященном военному параду, который проходил в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Республика нам доверила высокую честь — представлять ее на Параде!".

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа имени генерал-майора милиции В. А. Архипова" города Чебоксары Чувашской Республики в 7-й раз принимает участие в проекте "Парад Памяти". Школа награждена памятным знаком "Куйбышев — запасная столица". "Это очень важное патриотическое мероприятие. Мы очень благодарны администрации Самарской области и Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову за то, что нам предоставлено право представлять наш регион. Надеемся, что впечатления ребят от Парада, останутся в их памяти, их жизни надолго", — отметила Светлана Иванова директор учебного заведения.

51 человек пройдет по площади Куйбышева в парадном расчете школы кадетского движения города Ижевска имени почетного гражданина города Ижевска, Кавалера трех орденов мужества, полковника Олега Дмитриевича Матвеева (Удмуртская Республика). Это первый Парад Памяти для ребят, накануне они приехали в Самару: "Мы очень рады, что нам выпала такая честь представлять Удмуртскую республику на Параде Памяти, и надеемся, что с достоинством представим школу и Удмуртию".

Нижегородские кадеты уже в десятый раз будут принимать участие в Параде Памяти, их торжественное прохождение по площади Куйбышева стало уже доброй традицией.

Оренбургскую область на Параде Памяти традиционно представят кадеты оренбургской кадетской школы-интерната имени Неплюева — правопреемники знаменитого Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища имени Ивана Семеновича Полбина.

Четвертый год в параде принимает участие сводный парадный расчет регионального отделения Всероссийского движения "ЮНАРМИЯ" Пензенской области. В составе расчета — лучшие воспитанники юнармейских отрядов области, победители и призеры региональных и Всероссийских военно-спортивных игр.

Республику Башкортостан представят воспитанники Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. дважды героя Советского Союза М. Г. Гареева.

Коробка парадного расчета из числа учащихся города Кирова с 2014 года принимает участие в международном патриотическом проекте "Парад Памяти" в городе Самаре. В составе парадного расчета кировчан — лучшие представители местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", победители и призеры многочисленных конкурсов, соревнований по пулевой стрельбе и армейскому рукопашному бою, юнармейских слетов и спартакиад, участники знаменных групп и почетных караулов в дни государственных праздников и дней воинской славы России.

Пермский край представит старейший кадетский корпус России — Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова". От Саратовской области на марше — воспитанники "Саратовской кадетской школы-интерната № 1 имени Б. Н. Еремина". Республику Татарстан представят лучшие воспитанники Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова. От Ульяновской области в парадном расчете пройдут представители Кадетской школы-интерната имени генерал-полковника В. С. Чечеватова.

От Республики Дагестан впервые по площади Куйбышева пройдут юнармейцы Кадетской морской школы-интерната г. Каспийска, учащиеся школ № 28 и № 45, гимназии № 38. Это призеры межрегионального этапа соревнований в ходе Слета-восхождения допризывной и призывной молодежи к местам боев за перевалы Кавказа в Карачаево-Черкесской Республике. Дважды участники военного парада 9 мая Республики Дагестан.

Впервые в Параде Памяти примут участие и юнармейцы города Снежное Донецкой Народной Республики, с которым Самарская область первой из регионов России заключила соглашение на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Участники парадного расчета — юнармейцы снежнянского территориального штаба, участники многих соревнований и турниров в Донецкой Народной Республике и Российской Федерации. Территориальный штаб города Снежное общественной организации военно-патриотическое движение "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ — ЮНАРМИЯ" представлен тремя военно-патриотическими клубами: Казачий военно-патриотический спортивный клуб "Степные волки", военно-патриотические клубы "Оплот" и "Заря". Руководители клубов: Антонов Роман Владимирович, Карташев Александр Александрович, Вафин Сергей Анатольевич, Пантус Дмитрий Евгеньевич, Самойленко Никита Александрович, а также выпускник ВПК "Оплот" Костин Максим Александрович принимают участие в специальной военной операции, участвуют в боях по освобождению территории Донецкой Народной Республики.

Почти все участники Парада Памяти–2022 уже в Самаре, знакомятся с городом и планом проведения Парада.