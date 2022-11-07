76 пьяных водителей поймали в Самарской области за три дня

В Самарской области за три дня с 31 октября по 6 ноября во время рейдов сотрудники ГИБДД задержали 76 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Еще девять человек сели за руль без водительских прав. А всего правоохранители зафиксировали более 2400 различных нарушений ПДД.

Кроме того, 329 человек не воспользовались ремнями безопасности, 59 — перевозили детей с нарушениями и 247 автомобилистов нарушили правила тонировки.

Также 75 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах, а сами пешеходы нарушили ПДД 212 раз.