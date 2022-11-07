76 пьяных водителей поймали в Самарской области за три дня

В Самарской области за три дня с 31 октября по 6 ноября во время рейдов сотрудники ГИБДД задержали 76 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Еще девять человек сели за руль без водительских прав. А всего правоохранители зафиксировали более 2400 различных нарушений ПДД.
Кроме того, 329 человек не воспользовались ремнями безопасности, 59 — перевозили детей с нарушениями и 247 автомобилистов нарушили правила тонировки.
Также 75 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах, а сами пешеходы нарушили ПДД 212 раз.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?