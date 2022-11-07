В Самарской области осудили курьеров с 21 кг наркотиков

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор двум обвиняемым в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В мае 2022 г. два жителя Санкт-Петербурга забрали из тайника в Брянской области оптовую партию наркотика - более 21 кг. Чтобы перевезти вещество, они спрятали его под сиденья и обшивку машины. Курьеры должны были доставить наркотик в Новосибирск и разложить там по "закладкам".

Полицейские остановили автомобиль мужчин в Ставропольском районе Самарской области.

Суд назначил им девять с половиной и 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.