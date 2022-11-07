Тольяттинец за деньги фиктивно регистрировал мигрантов

В Тольятти 36-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в начале октября безработный тольяттинец зарегистрировал в своей квартире мигрантов, но не собирался предоставлять им жилье.

Задержанный, который уже был судим за аналогичные преступления, признал вину и рассказал, что получил за свои "услуги" более 4 тыс. рублей.