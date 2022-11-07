В Самарской губернии открылась мультимедийная выставка "Война. Герои и подвиги"

В воскресенье, 6 ноября, в историческом парке "Россия - Моя история" открылась мультимедийная интерактивная выставка "Война. Герои и подвиги", посвященная сохранению памяти о советских солдатах и офицерах, их героическим подвигам во время Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии приняли участие представители военно-патриотических клубов, поискового движения Самарской области, курсанты Самарского юридического института.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя правительства Самарской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Фетисов: "Хотел бы высказать слова признательности в адрес руководителя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, благодаря замыслу и усилиям которого, поддержанным Министерством культуры РФ, правительством Самарской области в части организации, за реализацию этого замечательного проекта. Российское военно-историческое общество основное внимание уделяет сохранению родной истории, ведь именно знание истории лежит в основе патриотизма. А те, кто пренебрегают этими знаниями, проходят плохие уроки. Выставка неслучайно имеет название "Герои и подвиги". Ведь самые отточенные стратегические замыслы и выверенные тактические решения невозможно воплотить без героизма и самоотверженности тех, кто непосредственно выполняет эти задачи. Эта выставка кому-то напомнит, а кто-то впервые узнает благодаря ей о подвигах наших предков, наших соотечественников".

Выставка приурочена к 80-летию Битвы за Москву. В ярких и запоминающихся образах восемь разделов мультимедийного проекта раскрывают посетителям историю Великой Отечественной войны, демонстрируя множество уникальных фотоснимков военной хроники. Благодаря современным технологиям их герои буквально "оживают", рассказывая свои судьбы и возвращая зрителя к тем трагическим событиям.

"Президент России Владимир Путин на встрече с историками Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества отметил, насколько важны интерактивные форматы в изучении и популяризации истории. Данный проект именно интерактивный, мультимедийный. Выставка уже побывала в 10 регионах страны, ее увидели почти 2 млн человек. Мы благодарим самарское региональное отделение РВИО - одно из лидеров среди региональных отделений в стране - за то, что приняли эту выставку здесь", - отметила исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александра Коновченко.

В Самарской области выставка "Война. Герои и подвиги" ждет своих посетителей в Историческом парке "Россия - Моя история" до 26 ноября по адресу: ул. Красноармейская, 131. Время работы: с 11.00 до 19.00.

Федеральный мультимедийный проект реализован музеем военной истории и Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры РФ.