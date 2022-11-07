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Общество

В Самаре пройдет масштабный форум ПФО "История для будущего. Информационный фронт"

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 ноября, в Самаре пройдет форум "История для будущего. Информационный фронт", организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке Министерства просвещения РФ. Экспертами форума станут известные военные журналисты, ученые, политики, педагоги, лидеры общественного мнения.

Главными темами на пленарном заседании и площадках форума станут вопросы противостояния информационному давлению, противодействия "культуре отмены", которая сегодня активно работает в странах Европы, информационный и поколенческий суверенитет. Каждый вопрос - поле для дискуссий и в топе информационной медийной повестки, именно поэтому для форума выбрана метафора "информационный фронт".

Есть задачи государственной важности - быть бойцами информационного фронта. Есть задачи патриотов - быть тружениками информационного тыла. Оба направления нуждаются в подготовленных кадрах. Поэтому форум будет нести и просветительскую, и практическую нагрузку одновременно - у всех участников будет возможность задать вопросы спикерам и получить развернутые ответы.

Самарский форум "История для будущего. Информационный фронт" станет продолжением цикла тематических форумов "История для будущего", организованных Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства просвещения России. Ранее форумы состоялись в Калининграде и Екатеринбурге.

Прямую трансляцию Форума "История для будущего. Информационный фронт" можно будет посмотреть онлайн на площадках Российского военно-исторического общества youtube-канал "История.РФ", в сообществе VK "История для будущего", на сайте ГТРК "Самара", в группе "ВКонтакте" ГТРК "Самара", на RUTUBE-канале ГТРК "Самара", на сайте Sovainfo.ru, в группе "ВКонтакте" СОВА, в группе "ВКонтакте" Телеканал ТОЛЬЯТТИ, в Telegram-канале "ТОЛЬЯТТИ24", в группах "ВКонтакте" "Самарская область"
в группе Парада Памяти.

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