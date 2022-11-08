Осуждены "черные копатели", нашедшие в Самарской области кольчугу и шлем

Вступил в силу приговор Ставропольского районного суда, вынесенный двоим жителям Самары, которых признали виновными в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Во время разоблачительной операции сотрудники ФСБ обнаружили, что мужчины с помощью металлоискателей, радаров и магнитных приборов занимались незаконным поиском в нацпарке "Самарская Лука" около объекта культурного наследия "Муромский городок" (древнее поселение волжских булгар, уничтоженное в XIII веке войсками Золотой Орды).

При обыске у подозреваемых изъяли шлем, кольчугу, наконечники стрел и лезвие клинка.

Ставропольский районный суд назначил "черным копателям" штраф 200 тыс. рублей. Оспорить приговор в апелляции осужденным не удалось.