Осуждены "черные копатели", нашедшие в Самарской области кольчугу и шлем

Вступил в силу приговор Ставропольского районного суда, вынесенный двоим жителям Самары, которых признали виновными в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Во время разоблачительной операции сотрудники ФСБ обнаружили, что мужчины с помощью металлоискателей, радаров и магнитных приборов занимались незаконным поиском в нацпарке "Самарская Лука" около объекта культурного наследия "Муромский городок" (древнее поселение волжских булгар, уничтоженное в XIII веке войсками Золотой Орды).
При обыске у подозреваемых изъяли шлем, кольчугу, наконечники стрел и лезвие клинка.
Ставропольский районный суд назначил "черным копателям" штраф 200 тыс. рублей. Оспорить приговор в апелляции осужденным не удалось.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.