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Общество

Дмитрий Пучков выступил на открытии патриотического форума в Самаре

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре проходит форум "История для будущего. Информационный фронт", организованный Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства просвещения РФ. На его открытии выступил российский блогер, писатель, публицист, переводчик, разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков (Goblin).

Дмитрий Пучков пообщался с публикой, отвечал на вопросы модератора и из зала. Говоря о том, что делать с фейками, он отметил, что прошли времена, когда можно было просто перекрывать каналы пропаганды - появление интернета сделало это практически невозможным.

"Надо поставлять свою информацию в интересном виде в соответствующих объемах. Соединенные Штаты по слухам тратят 5 млрд долларов в год для "окормления" населения Российской Федерации. На Украине организованы специальные отделы, например ЦИПСО. У них миллионы заняты этими задачами, созданы методички. Если такая работа ведется против нас, значит и нам нужно делать что-то подобное. Не с теми же задачами морального разложения, посеять панику, свести с ума. У нас таких задач, наверное, нет. Против этого надо бороться. Способ борьбы на первом этапе самый примитивный - говорите правду. Этого достаточно. Достаточно говорить правду и тогда все это сразу облетает как шелуха. Истина - вот она. Может оказаться неприглядной, конечно. Но лучше такая, чем вранье. Ничего хитрого в этом нет. Надо просто работать", - озвучил спикер свой рецепт победы на информационном фронте.

Он также поделился мнением, что Китай правильно выстроил политику ограничения доступа на рынок иностранных СМИ и социальных сетей: "Почему у нас так не делали изначально, хотя масса граждан орала, что их нельзя пускать сюда. Ну пустите "Голос Америки" на первый национальны канал... Разве можно так делать. Это организация, которая откровенно работает под крышей американских спецслужб, создана для боевого информационного воздействия".

Сейчас, по его словам, ведутся очень серьезные работы по противодействию вражеской пропаганде.

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