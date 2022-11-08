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Общество

На форуме "История для будущего" прошло пленарное заседание

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как научиться разоблачать фейки и "фильтровать" лживую информацию, технологические аспекты информационной безопасности и что сегодня может сделать каждый на информационном фронте, чтобы успешно противостоять западному образу современности — обо всем этом говорили участники форума "История для будущего", который проходит в Самаре во вторник, 8 ноября.

Организаторами форума выступило Военно-историческое общество при поддержке министерства просвещения России в рамках нацпроекта "Образование". Для гостей и участников форума, среди которых выдающиеся политики, философы, историки, педагоги, деятели искусства и военные корреспонденты, запланированы несколько панельных дискуссий, пленарные выступления, лекции и творческий вечер.

На пленарном заседании с приветственным словом выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который подчеркнул важность главной темы обсуждения — как противостоять агрессии извне и противодействовать "культуре отмены", которые активно продвигаются в странах Европы.

Эта тема крайне актуальна и для Самарской области, где ведется большая работа по военно-патриотическому воспитанию, по изучению истории России и родного края. В самарских школах для этого даже ввели новый предмет — краеведение.

По словам губернатора, меняющееся время и новые угрозы диктуют и новые подходы, методы и даже язык общения. Работники информационного фронта должны научиться находить и доводы, и аргументы, доводить их до самых юных граждан страны на понятном языке, на ярких примерах, светлых маяках героических поступков — героев прошлого и современности.

Именно в Самаре когда-то впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича, здесь прошел очередной Парад памяти в честь о военном параде ноября 1941 года, здесь, в запасной столице, люди чтят героев. И они готовы выступить единым фронтом против тех угроз, с которыми столкнулась сегодня Россия — военной агрессии, экономической и информационной войны, которые де-факто развернуты против страны.

"Сегодня здесь и бойцы, и полководцы, и полевые командиры информационной войны, люди, которые много делают для того, чтобы защитить историческую память, выстроить информационный фронт, хотя это очень непросто, ведь мы имеем дело с попыткой насаждения чуждых нам принципов и не стоит недооценивать масштаб этой угрозы. Молодому поколению сегодня крайне сложно разобраться где правда, а где ложь. Отличить факт от интерпретации и подачи, зачастую в красивой и привлекательной обертке. Это наша большая забота и ответственность перед страной и будущими поколениями россиян", — заключил Дмитрий Азаров.

Цикл мероприятий "История для будущего" задуман, как статусная экспертная площадка для обмена мнениями по проблемам информационной безопасности и возможности противостояния молодежи информационной агрессии из вне, формирование устойчивых патриотических моделей реакции на информационное давление стран Запада и поддержка критически мыслящей молодежи в ее стремлении к правде в информационном пространстве.

В Самаре проходит уже шестая встреча — в течение года форумы прошли в Калининграде и Екатеринбурге и были посвящены различной тематике: образы Петра I и Александра Невского, последние месяцы СССР и новый взгляд на будущее страны. Завершится цикл в Москве 22 ноября и будет приурочен к 100-летию образования Советского Союза.

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