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Общество

Начальник ГУ МВД России по Самарской области встретился с активом ветеранов

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках заседания президиума Самарской областной общественной организации ветеранов ОВД и ВВ начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов встретился с активом ветеранского движения.

Игорь Иванов поприветствовал собравшихся и отметил, что Совет ветеранов по-прежнему остается эффективным инструментом поддержки полиции в воспитании молодого поколения путем передачи своего богатого жизненного опыта.

"Я с огромным уважением отношусь к ветеранам. Конечно, мы обязательно посмотрим, в каких условиях находятся ветераны на территориях, нужно обязательно помочь районным ветеранским организациям. На мой взгляд, нам есть куда стремиться в нашей с вами совместной работе", — подчеркнул генерал-лейтенант полиции.

Ветераны задали вопросы начальнику областного главка МВД России, а также обратились к нему с инициативой о проведении совместной работы по профилактике кибермошенничества среди населения.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области пообещал обязательно реагировать на все возникающие вопросы: "Это ознакомительная беседа, но не волнуйтесь, я никуда не пропаду. Я для вас всегда открыт, мы будем с вами часто встречаться".

Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов ОВД и ВВ генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов вручил Игорю Иванову в подарок книги об истории Самарской области.

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