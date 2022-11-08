Начальник ГУ МВД России по Самарской области встретился с активом ветеранов

В рамках заседания президиума Самарской областной общественной организации ветеранов ОВД и ВВ начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов встретился с активом ветеранского движения.

Игорь Иванов поприветствовал собравшихся и отметил, что Совет ветеранов по-прежнему остается эффективным инструментом поддержки полиции в воспитании молодого поколения путем передачи своего богатого жизненного опыта.

"Я с огромным уважением отношусь к ветеранам. Конечно, мы обязательно посмотрим, в каких условиях находятся ветераны на территориях, нужно обязательно помочь районным ветеранским организациям. На мой взгляд, нам есть куда стремиться в нашей с вами совместной работе", — подчеркнул генерал-лейтенант полиции.

Ветераны задали вопросы начальнику областного главка МВД России, а также обратились к нему с инициативой о проведении совместной работы по профилактике кибермошенничества среди населения.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области пообещал обязательно реагировать на все возникающие вопросы: "Это ознакомительная беседа, но не волнуйтесь, я никуда не пропаду. Я для вас всегда открыт, мы будем с вами часто встречаться".

Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов ОВД и ВВ генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов вручил Игорю Иванову в подарок книги об истории Самарской области.