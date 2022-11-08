В Самаре на форуме "История для будущего" специалисты рассказали о правилах восприятия информации

Во вторник, 8 ноября, в Самаре состоялся форум "История для будущего. Информационный фронт". На дискуссионной площадке "Реальность против виртуальности" спикеры представили свои доклады, в которых рассуждали об инструментах информационной войны и умении им противостоять.

Первый заместитель генерального директора АНО "Диалог" Ленар Файзутдинов в своем выступлении отметил серьезную угрозу, исходящую от фейков и дискредитации символов и идеологии. Он уверен, что сейчас российское сообщество подвержено глобальному военному эксперименту, оружием в котором служат информация и новейшие технологии в работе с ней, а целью противников можно считать дестабилизацию и деморализацию российских граждан.

Ведущий научный сотрудник Центра изучения новейшей истории России и политологии РАН Елена Сенявская рассказала об одном из приемов - искажение исторической памяти. И в пример привела отношение граждан к Великой Отечественной войне: здесь она отметила долгую работу по созданию негативного образа русского солдата западными институциями и обесценивание человеческого фактора в победе граждан СССР над фашистской Германией.

Ректор ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова", председатель Регионального отделения РВИО в Ульяновской области Игорь Петрищев в своем докладе отметил, что сегодня россияне недооценивают опасность фейковой информации и мало внимания уделяют информационной безопасности детей.

Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко выступал на форуме по видеосвязи и свой доклад посвятил правилам восприятия информации. Он отметил, что аналитиком может быть только тот человек, который воспринимает информацию без эмоциональной окраски. Для этого он призывает сначала воспринимать все происходящее через призму "это нормально".

"Вот все, что бы ни происходило в окружающей вас информационной среде, вы должны воспринимать, как "это нормально". Борьба за ваши умы - это нормально. Борьба за идеологию - это нормально. Наличие врагов - нормально. Наличие союзников - нормально. Все, что происходит, - абсолютно нормально. В этом случае у вас появляется шанс воспринимать ситуацию исходя из логики, здравого смысла, и самое важное - давать критическую оценку происходящему", - пояснил Роман Охотенко.

Специалист призывает каждого приводить себя в информационный баланс: "Если попадаете в новую информационную среду - знайте, вам навязывают оценку действия, нужную не вам". Он отмечает, что при оценке любого события следует задавать себе три вопроса: Почему об этом узнаю я? Почему сейчас? Почему этим способом?

Еще одна уловка - смотреть на ситуацию в моменте времени, а когда надо давать оценку - рассматривать ситуацию в периоде, то есть следить, "живет" ли данная информация в потоке несколько дней или сразу растворяется.

Если человек не может воспринимать информацию неэмоционально, то ему необходимо, как считает специалист, выйти из информационной среды.