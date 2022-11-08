Три команды Самарской области приняли участие в первом финале FONBET чемпионата России по футболу

В начале ноября в Сочи Российский футбольный союз впервые провел финальный этап FONBET чемпионата России по футболу 6×6, 7×7, 8×8. В нем приняли участие 58 сильнейших любительских команд страны из 34 регионов - от Дагестана до Сахалина, в том числе три команды из Самарской области.

За несколько дней на трех полях с искусственным покрытием комплекса "Бархатные сезоны" было сыграно 116 матчей. Турнир стал одним из самых масштабных за всю историю любительского футбола в России.

Чемпионат России по футболу 6×6, 7×7, 8×8 2022 года впервые прошел в три этапа. Муниципальный этап состоялся более чем в 900 городах и районов с марта по август. На региональном этапе с августа по октябрь сыграли команды более чем из 60 регионов страны. Лучшая команда России определилась в финальном турнире, все матчи которого прошли в формате 8×8.

Победителем стал дагестанский "Наполи". В серии пенальти они обыграли ростовский МТТ. Бронзовым призером турнира стала команда "Абис" из Краснодарского края. Самарский "Локомотив" и тольяттинский "Эковоз" завершили борьбу на стадии 1/16 финала, а еще одна команда 63 региона "Мехта" не смогла выйти из своей группы.

Напомним, что в прошлом году Российский футбольный союз, министерство спорта РФ, правительство Самарской области и РОО "Самарская областная федерация футбола" заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Проведение соревнований различного уровня способствует увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является важной задачей нацпроекта "Демография" и его составляющей "Спорт - норма жизни".

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно отмечал значимость строительства современной спортивной инфраструктуры для массового футбола. "Очень важно, что сегодня она создается не только в крупных городах, но и по всей области. Наша задача - сделать так, чтобы как можно больше наших ребят играло в профессиональных клубах, представляющих Самарскую область, а в перспективе - и в сборных командах России. У нас есть две опорные точки подготовки спортсменов в двух крупнейших городах региона - это "Академия футбола имени Юрия Коноплева" в Тольятти и академия "Крыльев Советов" в Самаре. Уверен - развитие молодежного футбола позволит нам выстроить пирамиду подготовки профессиональных футболистов - от детских секций до профессиональных команд", - подчеркнул глава региона.

Сейчас активно ведется строительство полноразмерного футбольного манежа около стадиона "Солидарность Самара Арена". Это будет первый подобный объект в Самарской области, который ждали десятки лет профессиональные спортсмены и любители спорта.