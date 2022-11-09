В Тольятти будут судить мужчину с сыном за разрисованные баннеры с военными

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В Тольятти отправилось в суд уголовное дело 45-летнего мужчины и его несовершеннолетнего сына. Среди обвинений: вовлечение подростка в преступление, вандализм и дискредитация Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.