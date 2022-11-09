Попытка монополизировать рынок цифровой рекламы провалилась

Законопроект о монополизации рынка цифровой рекламы вызвал однозначное осуждение. Против него высказались представители отрасли, профильные министерства и ведомства, региональные власти и экономисты.

Законопроект № 160605-8 О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" без предварительного обсуждения и оценки был принят в первом чтении. С июля он находился на этапе подготовки ко второму чтению. Однако все фракции в Думе, в том числе и оппозиционные, пришли к выводу, что проект надо отклонить. Негативная реакция в адрес законодательной инициативы последовала также со стороны региональных властей и муниципалитетов.

Законопроект предполагал создать в стране единого оператора цифровой наружной рекламы, рекламных конструкций и электронных объявлений частных лиц. Причем он должен был выбираться по произвольным критериям. Таким образом оператору априори предоставлялись безусловные преференции в отношении уже существующих игроков на рынке рекламы.

Так, "единый оператор" мог обладать полномочиями в части разработки программного обеспечения. А его использование являлось бы обязательным для всех операторов наружной рекламы. Также "оператор" мог владеть правом заключения договоров на эксплуатацию и установку рекламных конструкций на земельных участках и транспорте, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. Еще одна преференция "оператора" касалась владения объектами на срок от 30 и более лет. При этом игнорировалась бы процедура торгов и получения разрешений на установку и эксплуатацию.

Критику парламентариев вызвал и тот факт, что согласно законопроекту "оператор" не обязан соблюдать требования отраслевых технических стандартов. В эти стандарты, в том числе входят правила дорожной безопасности, соответствие архитектурным нормам муниципалитета и охрана культурного наследия.

В свою очередь авторы законопроекта пытались обосновать необходимость "единого оператора" "национальной безопасности". Парламентарии же пришли к выводу, что распределенная система, состоящая из большого количества действующих субъектов, менее уязвима перед внешними и экономическими факторами, нежели централизованная.

Принятый в таком случае законопроект мог стать почвой для формирования искусственной монополии на рынке рекламы, что противоречит Конституции Российской Федерации. В Статье 34, п. 2 прописана недопустимость монополизации экономической деятельности. А все участники рекламного рынка в таком случае попадали бы в прямую зависимость от "единого оператора", что самым негативным образом сказалось на их существовании. По причине неравных конкурентных условий с монополистом, небольшие компании вынуждены были бы уйти с рынка, уступив место более крупным.

Законопроект противоречил не только Конституции, экономической целесообразности и безопасности государства, но и усилиями правительства по сокращению государственного регулирования хозяйственных отношений в экономике. На протяжении десяти лет правительство продвигает принцип так называемой "регуляторной гильотины", который предполагает устранение избыточной административной нагрузки на предпринимателей.

В итоге лоббисты потерпели фиаско. Законопроект встретил мощное сопротивление как со стороны членов правительства и депутатов, так и со стороны бизнеса. Идею критиковали Минцифры, департамент СМИ и рекламы правительства Москвы и правительство Санкт-Петербурга. Резолюцию против законопроекта подписали девять членов Ассоциации владельцев билбордов.

Резкую критику высказали бизнес-ассоциации: РСПП, "Опора России", "Деловая Россия", Союз операторов наружной рекламы. Экономисты МГУ и РАНХиГС провели качественную оценку регулирующего воздействия на рекламный рынок.

Против монополизации рынка цифровой рекламы выступили лидеры оппозиционных фракций Алексей Нечаев, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов, вице-спикер Владислав Даванков, руководители и зампреды комитетов Валерий Гартунг, Дмитрий Гусев, Станислав Наумов, Сардана Авксентьева, Николай Арефьев, Мария Дробот, Вячеслав Макаров, Антон Ткачев, Владимир Плякин, Денис Парфенов, Николай Будуев, Михаил Романов, Сергей Боярский.

Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" в свою очередь сделал доклад, который вызвал большой резонанс. В нем аналитики описали перипетии лоббистской борьбы вокруг поправок, а также предупредили о негативных эффектах законопроекта. В частности, на инвестиции, которые резко пойдут на спад.

Глава профильного комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил в защиту регионов, направивших более 60 негативных отзывов о законопроекте.

В итоге, по мнению спикера парламента Вячеслава Володина, отклонение инициативы явилось единственно правильным решением. Еще летом российский политик заявлял о том, что при рассмотрении законопроекта будут учтены интересы всех сторон. В свою очередь "Единая Россия" постаралась выстроить конструктивный диалог с другими фракциями.

"Руководство Госдумы показало, что у парламента есть субъектность. Фракция парламентского большинства, несмотря на свое доминирование, готова прислушиваться к разумным доводам со стороны оппозиции и участников рынка. Голос регионов имеет значение и вес на федеральном уровне. Можно констатировать, что в сложный период СВО законодательная власть старается сохранить динамизм и конкурентную среду в российской экономике, несмотря на лоббистские попытки превратить общественное благо в частную ренту", — подчеркнул глава "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.