Житель Новокуйбышевска получил срок за ограбление женщины около ночного клуба

В Самаре суд вынес приговор 30-летнему жителю Новокуйбышевска, которого обвиняли в ограблении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Однажды ночью он познакомился с 45-летней женщиной около развлекательного клуба на ул. Революционной. Мужчина предложил познакомиться, а когда получил отказ, попытался сорвать цепочку с ее шеи. В итоге женщина упала, а преступник забрал ее мобильник и убежал во дворы.
Вскоре подозреваемого задержали. Оказалось, что он уже неоднократно был судим. По словам самого задержанного, украденный телефон он сдал в ломбард за 4 тыс. рублей.
Суд назначил мужчине год и восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.