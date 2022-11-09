Житель Новокуйбышевска получил срок за ограбление женщины около ночного клуба

В Самаре суд вынес приговор 30-летнему жителю Новокуйбышевска, которого обвиняли в ограблении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Однажды ночью он познакомился с 45-летней женщиной около развлекательного клуба на ул. Революционной. Мужчина предложил познакомиться, а когда получил отказ, попытался сорвать цепочку с ее шеи. В итоге женщина упала, а преступник забрал ее мобильник и убежал во дворы.

Вскоре подозреваемого задержали. Оказалось, что он уже неоднократно был судим. По словам самого задержанного, украденный телефон он сдал в ломбард за 4 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине год и восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.