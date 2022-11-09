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Финансы Экономика и бизнес

Налоговая служба Самарской области напоминает о скором окончании срока уплаты имущественных налогов

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приближается срок уплаты имущественных налогов. Земельный, транспортный и налог на имущество за 2021 год необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2022 года. Исключение предусмотрено для мобилизованных лиц в соответствии с постановлением правительства РФ от 20.10.2022 № 1874. Для этой категории граждан действует отсрочка по уплате имущественных налогов.

Рассылка налоговых уведомлений завершена: граждане получили их по почте заказными письмами или в электронной форме в "Личном кабинете налогоплательщика". В случае необходимости налогоплательщики могут дополнительно получить уведомление в любой налоговой инспекции или в отделениях МФЦ.

Уплатить указанные в уведомлении имущественные налоги можно через сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и его мобильную версию "Налоги ФЛ", в любом отделении банка или почты России, через платежный терминал или мобильные приложения банков.

Если налогоплательщик не уплатит налоги в срок, то уже со 2 декабря начнут начисляться пени.

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