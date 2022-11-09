В Самаре суд начнет рассматривать дело о хищении криптовалюты

Самарский гарнизонный военный суд начинает рассматривать уголовное дело о предполагаемом хищении криптовалюты. Обвинили в этом бывшего сотрудника ФСБ по фамилии Арсланов.

По предварительной версии, история началась с расследования в отношении сызранского хакера по фамилии Мочалов. Предполагалось, что с помощью вирусов хакер хотел получить доступ к объектам информационной структуры РФ.

Сызранский суд признал Мочалова действительно виновным в распространении вредоносных компьютерных программ.

В свою очередь, хакер заявил, что у него пропала криптовалюта. Изначально сумма ущерба оценивалась в 200 млн рублей. Позже криптовалюта к хакеру вернулась.

В итоге в отношении Арсланова возбудили уголовное дело. Он заключил досудебное соглашение, признав хищение 5 биткоинов. Из-за признания вины и сотрудничества Арсланова со следствием, суд, скорее всего, будет проходить в особом порядке — без длительного разбирательства.