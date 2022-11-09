В Самаре суд начнет рассматривать дело о хищении криптовалюты

Самарский гарнизонный военный суд начинает рассматривать уголовное дело о предполагаемом хищении криптовалюты. Обвинили в этом бывшего сотрудника ФСБ по фамилии Арсланов.
По предварительной версии, история началась с расследования в отношении сызранского хакера по фамилии Мочалов. Предполагалось, что с помощью вирусов хакер хотел получить доступ к объектам информационной структуры РФ.
Сызранский суд признал Мочалова действительно виновным в распространении вредоносных компьютерных программ.
В свою очередь, хакер заявил, что у него пропала криптовалюта. Изначально сумма ущерба оценивалась в 200 млн рублей. Позже криптовалюта к хакеру вернулась.
В итоге в отношении Арсланова возбудили уголовное дело. Он заключил досудебное соглашение, признав хищение 5 биткоинов. Из-за признания вины и сотрудничества Арсланова со следствием, суд, скорее всего, будет проходить в особом порядке — без длительного разбирательства.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.