Самарец получил условный срок за кредитный "развод"

Кировский районный суд Самары вынес приговор мужчине, которого признали виновным в мошенничестве с кредитом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2017 г. местный житель уговорил знакомую оформить для него кредит на свое имя. На эти деньги - 284 тыс. руб. - он планировал купить Lada Priora. Мужчина обещал, что сам будет выплачивать заем.

Позже выяснилось, что возвращать деньги банку самарец не собирался, а машину тут же продал через Интернет.

Суд назначил обманщику полтора года лишения свободы условно.