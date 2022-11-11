Самарец получил условный срок за кредитный "развод"

Кировский районный суд Самары вынес приговор мужчине, которого признали виновным в мошенничестве с кредитом. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2017 г. местный житель уговорил знакомую оформить для него кредит на свое имя. На эти деньги - 284 тыс. руб. - он планировал купить Lada Priora. Мужчина обещал, что сам будет выплачивать заем.
Позже выяснилось, что возвращать деньги банку самарец не собирался, а машину тут же продал через Интернет.
Суд назначил обманщику полтора года лишения свободы условно.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.