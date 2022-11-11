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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело из-за маленьких выплат за изъятые под метро дома

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за нарушения прав собственников жилья при строительстве метро. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, для строительства станции метро "Театральная" на ул. Галактионовской в Самаре изымают 68 частных домов, которые пойдут под снос. Многие владельцы жилья остались недовольны, когда узнали размер компенсаций. Дело в том, что среди изымаемых зданий много ветхих домов, в том числе и без удобств. В результате стоимость квадратного метра во многих из них оказалась весьма низкой, например 21 тыс. рублей. При этом Ленинский район, в котором находится изымаемая недвижимость, является самым престижным в городе. С уличными туалетами и разваливающимися домами, построенными в XIX веке, соседствуют элитные высотки, стоимость квадратного метра в которых превышает 138 тыс. руб. за квадратный метр. В итоге оказалось, что многие собственники просто не смогут купить никакое другое жилье на свои компенсации.

Специалисты регионального минстроя объяснили это тем, что некоторые собственники живут в коммуналках и занимают комнаты незначительной площади (от 3 до 32,82 кв. м). Кроме того, в большинстве случаев дома находятся в неудовлетворительном или аварийном состоянии, что влияет на их стоимость.

В начале сентября недовольные горожане обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. В итоге по инициативе губернатора было решено компенсировать людям недостающие средства на покупку нового жилья.

Кроме того, после жалоб ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку из-за жалоб на вынужденное переселение.
Теперь по результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность").

По версии следствия, должностные лица регионального минстроя недобросовестно отнеслись к оценке изымаемых объектов, что привело к нарушению прав жителей на приобретение равноценных жилых помещений.

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