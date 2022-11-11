В Самаре осудили супругов-фальшивомонетчиков

В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу супружеской пары, которую обвиняли в хранении и сбыте поддельных денег. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2022 г. муж и жена расплатились в магазинах семью фальшивыми купюрами номиналом 5 тыс. рублей. В марте подозреваемых задержали. У них дома изъяли оставшиеся подделки.

В суде супруги не признали вину. В итоге мужчина получил три с половиной года лишения свободы в колонии особого режима, а женщина — три года и месяц в колонии общего режима.