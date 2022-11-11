Самарчанка получила условный срок за пьяное нападение на полицейского

Ленинский районный суд Самары вынес приговор 39-летней безработной местной жительнице за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июле 2022 г. в супермаркете правоохранитель сделал замечание пьяной женщине. В ответ на это она ударила его по ноге.

В суде женщина полностью признала вину.