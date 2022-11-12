Пропавшего жителя Жигулевска спасли из канализационной трубы в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 9 ноября спасатели извлекли из канализационной трубы 21-летнего жителя Жигулевска, которого родственники объявили в розыск, сообщает "КП-Самара".

Евгений Т. воспитывался в благополучной семье, никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По рассказам родственников, в последнее время Женя начал странно себя вести, делал непонятные записи в тетради. 6 ноября он взял машину и уехал в аэропорт Курумоч. Там парень взял билеты туда и обратно до Санкт-Петербурга и на этом его след простыл.

Родственники молодого человека забили тревогу, ведь Евгений не предупредил никого о своем отъезде. В региональную полицию и волонтерам поискового отряда "ЛизаАлерт" поступила заявка на поиск парня.

На протяжении трех дней о местонахождении жителя Жигулевска не было известно, пока 9 ноября на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге прохожие не услышали из-под земли крики о помощи. Кто-то из очевидцев сообщил, что некоторое время назад видел, как странный молодой человек со светлыми волосами раздевается возле канализационного люка, а после исчезает в недрах канализации.

На место происшествия прибыли экстренные службы города. Было принято решение вскрывать асфальт в том месте, откуда слышен крик. Спасательная операция длилась несколько часов, экскаватором был выкопан большой котлован прямо на парковке возле аэропорта, а далее спасатели разрезали канализационную трубу. Внутри находился полуголый парень с безумными глазами, позже удалось установить его личность — это был пропавший три дня назад житель Самарской области.

"Пострадавший спустился в колодец, залез в водосточную трубу диаметром 300 мм и пополз в сторону другого колодца. Примерно через 12 метров молодой человек застрял и стал звать на помощь. Он провел в трубе несколько часов, получил переохлаждение, травмировал кожные покровы. Ночь он провел в реанимации, а после выписан в общую палату", — рассказали сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, со слов очевидцев происшествия, молодой человек вел себя неадекватно. Вероятно, на приключения по канализации Санкт-Петербурга его сподвигло употребление запрещенных веществ. Сам же пострадавший, при разговоре с журналистами из местных СМИ в больнице сообщил, что он не помнит, как и зачем он залез в трубу. По словам Евгения, он ждал товарища в аэропорту, а далее потерял сознание, а очнулся в больнице с травмами и ушибами.

В настоящее время из Жигулевска в Санкт-Петербург выехали родители Жени, чтобы забрать сына домой. Разбираться в обстоятельствах происшествия в северной столице придется сотрудникам ГУ МВД Самарской области по месту регистрации Евгения.