Власти Самары разрешили "Акации" подготовить документы по застройке 17-го км Московского шоссе

Департамент градостроительства Самары опубликовал распоряжение, в соответствии с которым АО "Акация" разрешается подготовить документацию по планировке территории (проекту межевания территории) в границах Московского шоссе (17 км), ул. Алма-Атинской в Кировском районе. Речь идет об участке площадью 9,86 га.

Компания должна будет провести несколько этапов подготовки проекта межевания территории, в том числе, публичные слушания. Предполагается, что документация до утверждения будет представлена в ведомство в течение 12 месяцев со дня распоряжения в силу.

Напомним, в начале лета власти Самары опубликовали эскизный проект застройки Московского шоссе/ул. Алма-Атинской, где предлагается построить дома от 7 до 35 этажей с пристроенными офисами, поликлиникой и детским садом. Также здесь появятся отдельное трехэтажное здание школы и двухэтажный физкультурного-оздоровительный центр. Парковки спроектированы из расчета 0,7 на квартиру.