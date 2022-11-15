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Власти Самары разрешили "Акации" подготовить документы по застройке 17-го км Московского шоссе Лыжероллерную трассу для УСЦ "Чайка" планируется открыть до конца текущего года В селе Ширяево планируют построить визит-центр Самарцы поддержали проект точечной застройки на ул. Ново-Садовой Под комплексное развитие выставлена на торги территория в Куйбышевском районе Самары

Строительство Строительство и недвижимость

Власти Самары разрешили "Акации" подготовить документы по застройке 17-го км Московского шоссе

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары опубликовал распоряжение, в соответствии с которым АО "Акация" разрешается подготовить документацию по планировке территории (проекту межевания территории) в границах Московского шоссе (17 км), ул. Алма-Атинской в Кировском районе. Речь идет об участке площадью 9,86 га.

Компания должна будет провести несколько этапов подготовки проекта межевания территории, в том числе, публичные слушания. Предполагается, что документация до утверждения будет представлена в ведомство в течение 12 месяцев со дня распоряжения в силу.

Напомним, в начале лета власти Самары опубликовали эскизный проект застройки Московского шоссе/ул. Алма-Атинской, где предлагается построить дома от 7 до 35 этажей с пристроенными офисами, поликлиникой и детским садом. Также здесь появятся отдельное трехэтажное здание школы и двухэтажный физкультурного-оздоровительный центр. Парковки спроектированы из расчета 0,7 на квартиру.

АО "Акация", по данным ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Москве в 2017 году. Уставный капитал компании — 1 млн руб., баланс — почти 13,7 млн рублей. Учредителем и директором АО выступает Татьяна Балаклеец. Она в феврале также стала совладелицей самарского ООО "Стройтех", получив долю в 50%, которая ранее принадлежала Ярославу Бахмурову. Еще 50% компании принадлежит Алексею Долматову-младшему — сыну президента ассоциации "Версиво".Балаклеец также выступает основным бенефициаром подмосковного ООО "Глимс-транс", связанного с другим проектом Долматова — производителем сухих строительных смесей АО "ГЛИМС-Продакшн".

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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