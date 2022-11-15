Объемы введенных в эксплуатацию овощехранилищ в 2022 году станут самыми высокими за пятилетний период

Объем овощехранилищ, введенных в эксплуатацию в 2022 году, достигнет рекордных за пять лет 350 тыс. тонн единовременного хранения. Введение новых мощностей позволит предотвратить образование до 2 млн тонн пищевых отходов в год к 2025 году. Такой прогноз дали эксперты Россельхозбанка.

По прогнозам экспертов Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования РСХБ, объем овощехранилищ в России, введенных в эксплуатацию в 2022 году составит 350 тыс. тонн единовременного хранения. Показатели этого года станут самыми высокими в России за пятилетний период. На текущий момент наибольшее количество хранилищ плодовоовощной продукции в сельском хозяйстве было введено в 2017 году (346,1 тыс. тонн). Для сравнения введенный объем мощностей хранилищ для картофеля, овощей и фруктов в сельском хозяйстве в 2018 году составлял порядка 174 тыс. тонн, в 2019 году — 147,8 тыс. тонн, в 2020 — 298,1 тыс. тонн, в 2021 — 263,8 тыс. тонн.

При этом объемы хранилищ для картофеля, овощей и фруктов для организаций торговли в 2022 году составят порядка 15 тыс. тонн единовременного хранения, наибольшее количество хранилищ для организаций торговли, согласно данным Росстата, было введено в 2020 году — 60,8 тыс. тонн.

"Сегодня в России мощность единовременного хранения картофеля, овощей и фруктов составляет порядка 8,8 млн тонн. К 2025 году суммарный объем вновь введённых мощностей хранилищ может возрасти до 9,5 млн тонн единовременного хранения, что позволит не только увеличить срок хранения отечественной продукции и реализовывать её в межсезонье, но и существенно сократить долю пищевых отходов и сельскохозяйственных потерь в период хранения и реализации продукции, а также увеличить добавленную стоимость продуктов", — отмечает Наталья Худякова, руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Улучшение условий хранения продукции напрямую влияет на уменьшение объемов образования пищевых отходов. Увеличение объемов хранилищ для организаций торговли, реконструкция и модернизация устаревших хранилищ позволят снизить негативное влияние на окружающую среду за счет сокращения перепроизводства и расходов на утилизацию отходов.

"В России производственный цикл характеризуется более высокими показателями пищевых отходов, нежели реализация товара. Однако, именно ритейл может внести значимый вклад в предотвращение образования пищевых отходов. Торговые сети, находясь в производственно-сбытовой цепочке между производителями, поставщиками и потребителями, способны значительно сократить количество образуемых пищевых отходов, в том числе с помощью оптимизации схем продаж, каналов сбыта и модернизации систем хранения", — добавляет Наталья Худякова.

В структуре списания продуктов питания торговыми сетями в пищевые отходы лидерами являются плодоовощная продукция (50-60% от общего объема всей выбрасываемой продукции), молочные продукты (18-23%) и картофель (10-13%). Основную массу пищевых отходов, попадающих на полигоны в составе твердых коммунальных отходов, составляют хлебобулочные изделия, крупы, макаронные изделия, мука, бобовые (7 млн тонн, более 41%), молочные продукты, детское питание, смеси, кефир, йогурт, сметана, творог, сыр, масло, консервы (4 млн тонн, более 23%), доля овощей, фруктов и картофеля в составе пищевых отходов (5,2 млн тонн более 30%), отходы мяса и рыбы составляют порядка (1 млн тонн., 6%).

Сегодня в России среди действующих объектов хранения плодоовощной продукции порядка 70% занимают хранилища, требующие модернизации. В перспективе ближайших трех лет реализация инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство объектов хранения плодоовощной продукции, будет иметь существенный потенциал. Реализация таких инвестпроектов становится особенно актуальной на фоне государственной поддержки, предусматривающей субсидию, покрывающую четверть стоимости работ строительства и модернизации овощехранилищ, которая начнет действовать с 1 января 2024 года.

По оценке экспертов Россельхозбанка, введение новых мощностей для хранения плодоовощной продукции в сельском хозяйстве и предприятиях торговли позволит предотвратить образование до 2 млн тонн пищевых отходов (или 300 тыс. тонн метана) в год к 2025 году, а также снизить долю сельскохозяйственных потерь на треть.