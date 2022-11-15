Пассажир не смог вылететь из самарского аэропорта из-за незадекларированных лекарств

В аэропорту Курумоч сотрудники Самарской таможни изъяли партию незадекларированных лекарств.

В ручной клади пассажира рейса Самара — Душанбе обнаружили 225 упаковок лекарств. Мужчина заявил, что вез их для себя, семьи и соседей. Однако таможенники посчитали, что такое количество медикаментов можно считать только коммерческой партией, а значит, они подлежат таможенному декларированию.

Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров").