Пассажир не смог вылететь из самарского аэропорта из-за незадекларированных лекарств

В аэропорту Курумоч сотрудники Самарской таможни изъяли партию незадекларированных лекарств.
В ручной клади пассажира рейса Самара — Душанбе обнаружили 225 упаковок лекарств. Мужчина заявил, что вез их для себя, семьи и соседей. Однако таможенники посчитали, что такое количество медикаментов можно считать только коммерческой партией, а значит, они подлежат таможенному декларированию.
Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров").
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?