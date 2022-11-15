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Суды Происшествия

Самаре осудили командира роты, незаконно освободившего подчиненного от службы

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор офицеру воинской части в пос. Кряж, признанному виновным в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Офицер оказался на скамье подсудимых из-за того, что более чем на месяц незаконно освободил от службы своего подчиненного, который уезжал в другой регион, а потом вернулся в часть. В итоге в отношении ротного возбудили уголовное дело. 9 ноября Самарский гарнизонный военный суд признал его виновным и приговорил к штрафу 40 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

В суде пояснили, что при назначении наказания учли смягчающие вину обстоятельства: признание вины, активная помощь расследованию, возмещение материального вреда, причиненного Министерству обороны РФ, положительные характеристики за время службы, грамоты и ведомственные медали

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