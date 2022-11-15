Самаре осудили командира роты, незаконно освободившего подчиненного от службы

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор офицеру воинской части в пос. Кряж, признанному виновным в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Офицер оказался на скамье подсудимых из-за того, что более чем на месяц незаконно освободил от службы своего подчиненного, который уезжал в другой регион, а потом вернулся в часть. В итоге в отношении ротного возбудили уголовное дело. 9 ноября Самарский гарнизонный военный суд признал его виновным и приговорил к штрафу 40 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
В суде пояснили, что при назначении наказания учли смягчающие вину обстоятельства: признание вины, активная помощь расследованию, возмещение материального вреда, причиненного Министерству обороны РФ, положительные характеристики за время службы, грамоты и ведомственные медали
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.