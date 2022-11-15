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Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 8,5% годовых

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк объявляет о повышении ставок по вкладам. Так, максимальная ставка по вкладу "Растущий доход" теперь составляет 8,5%. Кроме того, выросли ставки в рамках линейки самых популярных вкладов банка — "Доходный" в рублях. Максимальная ставка по вкладам "Доходный" и "Доходный Пенсионный" повысилась до 7,9% годовых.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Данные условия актуальны на сроках размещения средств 1 год, 1 год 1 месяц и 1,5 года (для вклада "Доходный" при условии выплаты в конце срока вклада и открытии через дистанционные каналы обслуживания) и 1 год 1 месяц, 1,5 года (для вклада "Доходный Пенсионный" при условии выплаты в конце срока вклада).

Вклад "Растущий доход" может быть открыт на срок 1,5 года. Это вклад с растущей процентной ставкой — ставка применяется в размере, действующем на момент заключения договора, и устанавливается для каждого периода нахождения денежных средств во вкладе. Минимальный размер первоначального взноса — 10 тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов производится в конце срока. Вклад не предусматривает опции пополнения и расходных операций.

Вклад "Доходный" в рублях можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств — от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания — 3 000 рублей. Выплата процентов производится по выбору: в день окончания срока вклада или ежемесячно в последний рабочий день месяца. Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.

Вклад "Доходный Пенсионный" открывается при получении пенсии на счет, открытый в АО "Россельхозбанк" или предоставлении заявления о перечислении пенсии на счет, открытый в АО "Россельхозбанк". Минимальный размер первоначального взноса по нему — 500 рублей.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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