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Строительство Строительство и недвижимость

На строительство кампуса около "Самара Арены" до 2025 г. заложили более 9 млрд рублей

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В бюджете Самарской области на 2023-2025 годы предусмотрено 9,26 млрд руб. на создание международного межвузовского кампуса в Самаре. Цифры приводятся в реестре расходных обязательств министерства строительства.

Фото: https://s3.centeragency.org

Напомним, проект строительства вузовского кампуса получил поддержку президента России Владимира Путина. "Наша заявка получила высокую оценку по признанию межведомственной комиссии - она лучшая из всех заявок, которые поступили на конкурс. Есть, подчеркну, и прямая поддержка президента, которая содержится в его резолюции", - отмечал губернатор Дмитрий Азаров в октябре по итогам встречи с президентом.

В 2020 г. был проведен конкурс на лучшую концепцию развития территории около стадиона, победителем которого было признано АО "КПМГ". Проект компании предусматривает строительство кампуса, медицинского кластера, центра водных видов спорта, театров, а также жилья комфорт-класса. Сообщалось, что он будет доработан с учетом пожеланий и замечаний жюри.

Кампус планируется возвести около стадиона "Самара Арена". На первом этапе будет создан кампус IT-направления на 5 тыс. мест для размещения и обучения студентов шести вузов. Второй этап включает расширение инфраструктуры кампуса с расчетом на 8 тыс. мест.

Проект может быть реализован в рамках государственно-частного партнерства. Потенциальным концессионером называется ООО "ПроКампус № 1", входящее в группу ВЭБ.РФ.

В 2021 г. стоимость проекта оценивалась в 7,38 млрд рублей.

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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