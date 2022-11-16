В Самаре осудили контрактника, задержанного с патронами на ж/д вокзале

Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда в отношении военнослужащего по контракту, признанного виновным в незаконном хранении и перевозке боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в суде.
По версии следствия, ранее военный получил боеприпасы, в том числе 192 патрона. Позже его госпитализировали с ранением. Все это время при нем оставался ранец с выданными боеприпасами, которые он не сдал, как следовало, из-за плохого самочувствия.
В медучреждении военный обнаружил, что патроны все еще в ранце, но не доложил об этом, а оставил их себе. Военный переложил патроны в термос и металлическую флягу.
Контрактник якобы планировал использовать боеприпасы в качестве сувениров и перевозил их с собой из одной больницы в другую, а потом приехал в квартиру для временного проживал. При этом мужчина смог провести боеприпасы не только на автомобиле и поезде, но и в авиатранспорте.
Задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале, где ранец осмотрели на интроскопе. Патроны наконец изъяли, а в отношении военного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение и перевозка боеприпасов").
Военный полностью признал вину. В итоге Самарский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу 40 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.