В Самаре осудили контрактника, задержанного с патронами на ж/д вокзале

Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда в отношении военнослужащего по контракту, признанного виновным в незаконном хранении и перевозке боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, ранее военный получил боеприпасы, в том числе 192 патрона. Позже его госпитализировали с ранением. Все это время при нем оставался ранец с выданными боеприпасами, которые он не сдал, как следовало, из-за плохого самочувствия.

В медучреждении военный обнаружил, что патроны все еще в ранце, но не доложил об этом, а оставил их себе. Военный переложил патроны в термос и металлическую флягу.

Контрактник якобы планировал использовать боеприпасы в качестве сувениров и перевозил их с собой из одной больницы в другую, а потом приехал в квартиру для временного проживал. При этом мужчина смог провести боеприпасы не только на автомобиле и поезде, но и в авиатранспорте.

Задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале, где ранец осмотрели на интроскопе. Патроны наконец изъяли, а в отношении военного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение и перевозка боеприпасов").

Военный полностью признал вину. В итоге Самарский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу 40 тыс. рублей.