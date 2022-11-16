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Финансы Экономика и бизнес

"Эксперт РА" подтвердило наивысший рейтинг УК "Открытие"

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг надежности и качества услуг Управляющей компании "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") на наивысшем уровне А++. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Одними из важнейших факторов, повлиявших на рейтинговую оценку, стали высокое качество активов под управлением компании и их диверсификация. Положительную роль играет отсутствие концентрации доходов от доверительного управления на крупнейших клиентах, а также высокое значение коэффициента текущей ликвидности и качества собственных средств компании.

Кроме того, Агентство оценило рентабельность бизнеса и невысокий объем вознаграждений за услуги по доверительному управлению.

В числе позитивных факторов отмечены эффективная система управления рисками в компании и высокий уровень развития собственной ИТ-инфраструктуры.

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):

"Мы признательны агентству "Эксперт РА" за высокую оценку нашей деятельности. Этот год был очень непростым для российской экономики в целом и для отрасли доверительного управления в частности. Поэтому вдвойне приятно, что нам удалось преодолеть многие трудности, продолжить активную работу, расширить продуктовую линейку и, главное, сохранить высокие показатели управления активами клиентов. Подтверждение наивысшего рейтинга от "Эксперт РА" в этом году — отражение нашей устойчивости и способности адаптироваться к любым вызовам".

Агентство "Эксперт РА" — крупнейшее рейтинговое агентство, аккредитованное Банком России. Агентство является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

"Открытие Инвестиции" — бренд, объединяющий продукты "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне "ААА.ru.iv", ежегодно подтверждая его с 2010 года.

ООО УК "ОТКРЫТИЕ" создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг).

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