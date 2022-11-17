Пару сожителей из Самары будут судить за убийство и попытку кражи

В Самаре отправили в суд уголовное дело 21-летнего местного жителя и его знакомой. Их обвиняют в покушении на кражу и убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, ранним утром 12 июня 2022 г. обвиняемый приехал к родственникам своей гражданской жены, надеясь найти ее. В итоге молодой человек поссорился с владельцем дома и выстрелил ему в живот из переделанного оружия. Потерпевший скончался.

Как позже выяснили полицейские, парень заранее приобрел оружие и патроны и незаконно хранил их.

Позже в июне 2022 г. самарец совершил преступление уже вместе с гражданской женой. Они попытались украсть в ТЦ шуруповерт стоимостью более 15 тыс. рублей. В итоге их задержали сотрудники магазина.