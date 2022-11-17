Сельчанин из Самарской области получил условный срок за хранение пороха

Приволжский районный суд Самарской области вынес приговор 45-летнему местному жителю, которого признали виновным в хранении взрывчатки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчину задержали в июле 2022 года. У него в сарае нашли банку с 79 г бездымного пороха. Подозреваемый рассказал, что через несколько лет после покупки дома нашел в сарае порох и решил оставить его себе, хоть и знал, что это незаконно.

В итоге суд назначил сельчанину шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом 6 тыс. рублей.