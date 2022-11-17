Альфа-Банк запускает бизнес-недели для предпринимателей и предлагает 6 месяцев бесплатного обслуживания счета

В рамках бизнес-недель в банке предлагают выгодные предложения для клиентов.

Для всех клиентов малого бизнеса в Альфа-Банке предлагают 6 месяцев бесплатной подписки на сервис Альфа-Безопасность, кэшбэк 50% на валютные переводы, повышенную ставку на депозиты (от 6,7%), специальные условия кредитования (кредитная бизнес карта с вечным бесплатным обслуживанием), бесплатное подключение овердрафта, скидку 1% по залоговому кредитованию.

Для новых клиентов малого бизнеса действуют эти предложения, а также на самых популярных тарифах есть возможность подключить счет на полгода, пользоваться бесплатными переводами на счета ИП и компаний, удвоить баллы по программе лояльности, подключить эквайринг за 1% на 3 месяца, а также получить до 3% на остатке на счете.

"Мы видим, что предпринимателям важно при обслуживании, поэтому собрали наиболее популярные запросы и сформировали максимально выгодные предложения. Они хотят снизить расходы на обслуживание счета, переводы компаниям, эквайринг, заработать на депозитах и получить выгодные кредитные предложения. Наша акция принесет клиентам ощутимую экономию и возможность не отвлекаться на дополнительные подсчёты", — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Акция продлится до 30 ноября. Подробнее о предложениях для малого бизнеса — на сайте банка.