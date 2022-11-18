В Самарской области осудили виновника ДТП с двумя погибшими

Чапаевский городской суд Самарской области вынес приговор автомобилисту, устроившему ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Около 18:00 30 января водитель AUDI A5 ехал по трассе Самара — Волгоград. Во время обгона он не убедился, что встречная полоса свободна и столкнулся с Lada Priora.

В результате водитель и один пассажир вазовской легковушки скончались на месте. Кроме того, в больницу с тяжкими травмами попали двое детей, находившихся в той же машине.

В суде мужчина полностью признал вину и получил два года лишения свободы в колонии-поселении.