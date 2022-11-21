Виктор Кудряшов представил опыт Самарской области по инфраструктурным облигациям на конференции ДОМ.РФ

Механизм инфраструктурных облигаций в стране реализуется с прошлого года. Он является элементом "инфраструктурного меню", разработанного правительством Российской Федерации. Этот инструмент, сочетающий меры господдержки и подход банковского кредитования, направлен на реализацию масштабных проектов в сфере жилищного строительства и развития городских территорий.

Конференция "Инфраструктурные облигации. Финансируем будущее страны" была организована с целью выстраивания открытого диалога между участниками механизма и обмена практическим опытом. Представители субъектов Российской Федерации, региональных корпораций и фондов развития, застройщиков, инвесторов, банков в ходе панельных сессий и круглого стола обсудили особенности механизма и тренды его развития.

"Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ позволяют привлекать долгосрочные финансовые ресурсы на строительство жилой инфраструктуры — инженерных сетей, социальных объектов, дорог. Мы видим интерес регионов к механизму, но понимаем, что на местах не всегда хватает компетенций для работы с таким инструментом. Чтобы поделиться экспертным мнением и организовать обмен опытом, мы и решили провести конференцию", — отметил директор подразделения Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Виктор Кудряшов, участвуя в панельной сессии "Практические аспекты использования механизма инфраструктурных облигаций", рассказал о сотрудничестве Самарского региона с ДОМ.РФ , опыте применения механизма инфраструктурных облигаций при реализации стратегически важного проекта — строительстве автодороги "Обход Тольятти".

Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" осуществляется на территории Самарской области в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина. Стратегический для страны и региона проект находится под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

По оценке правительства Российской Федерации, потенциал транспортного коридора, особенно в современных условиях, трудно переоценить. Объект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, Казахстаном, другими странами. За счет введения объекта прогнозируется прирост ВВП страны оценочно в объеме свыше 2,5 трлн рублей.

Реализация проекта самым непосредственным образом повлияет на социально-экономическое развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, даст мощный толчок развитию Тольятти — крупнейшего моногорода страны. Существенно улучшится транспортная связанность Самарской области с другими странами, а также регионами России, повысится мобильность трудовых ресурсов на территории агломерации. Всё это будет способствовать повышению инвестиционного потенциала Самарской области, развитию промышленного производства региона.

Трасса "Обход Тольятти" — это самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. "Для Самарской области государственно-частное партнерство является одним из самых успешных и перспективных механизмов реализации масштабных инфраструктурных проектов. По уровню развития ГЧП мы сегодня входим в число лидирующих субъектов страны. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в регионе отмечается стабильный рост количества реализуемых проектов государственно-частного партнерства. В стадии активной реализации находится 57 проектов на сумму более 175 млрд. рублей", — сообщил председатель правительства Самарской области.