Маме из Тольятти соцконтракт помог повысить доход и заняться благотворительностью

В последнее воскресенье ноября в России будет отмечаться День главного человека в жизни каждого - мамы. В этом году россиянки показывают, что могут быть не только матерями своим кровным детям, но и проявляют заботу о чужих сыновьях и братьях.

Ирина Сергеева из Тольятти одна воспитывает двух дочерей, и, конечно, служит для них примером. Она - педагог по образованию, а в настоящее время индивидуальный предприниматель, основатель школы рукоделия "Ирис", волонтер.

Когда началась специальная военная операция, Ирина с командой организовала на базе своей швейной мастерской социальный проект "Шьем для наших", в рамках которого с другими неравнодушными мастерицами шьет и вяжет необходимые вещи (шлемы, белье, носки, спальники и др.) защитникам. И как рассудила Ирина - для чьих-то сыновей. Также Ирина устраивает благотворительные мастер-классы для всех желающих, где обучает вязанию и шитью, а изготовленные изделия тоже отправляются героям.

"Как и многие, я поначалу просто плакала, потому что все женщины знают цену жизни. А потом подумала - что я могу сделать, чем могу помочь? Я умею шить, могу учить шить. И пришла такая идея, что мы можем помогать нашим ребятам. Моя материнская мечта - чтобы закончилась спецоперация, чтобы ребятишки все вернулись живыми и здоровыми к своим семьям, чтобы у всех детей были родители, чтобы все дети были здоровы", - рассказывает куратор волонтерского проекта "Шьем для наших" Ирина Сергеева.

Швейная мастерская у Сергеевой появилась благодаря государственной помощи на основании социального контракта. В прошлом году женщина обратилась в комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа, оформила социальный контракт на организацию своего дела. На полученную выплату по соцконтракту в размере 250 тыс. руб. закупила профессиональные современные швейные машины, распошивальную машинку, оверлок, гладильные стол и доску, стеллажи, расходные материалы и др.

"Заявителю был одобрен бизнес-план, который она подготовила для оформления соцконтракта, чтобы открыть свою швейную мастерскую и передавать свое умение шить, а свое творчество применить в жизнь и получать от этого доход", - комментирует заведующая отделением Автозаводского района Тольятти ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания Центрального округа" Инна Калинина.

В 2021 году помощью в виде социального контракта в регионе смогли воспользоваться около восьми тысяч семей, из которых более половины смогли повысить свой доход, а 14,5% - выйти из зоны бедности.

Планируется, что к концу 2022 года еще более девяти тысяч семей получат государственную социальную поддержку и возможность повысить уровень благосостояния семьи, начать свое дело, трудоустроиться, организовать личное подсобное хозяйство или получить другую помощь в решении трудной жизненной ситуации.

Особое внимание этому направлению уделяет и глава региона Дмитрий Азаров. По его инициативе были расширены направления использования социального контракта. Как неоднократно подчеркивал руководитель области, несмотря на вызовы (несопоставимые по масштабу с теми, что возникали в предыдущие периоды) в Самарской области не закрыта ни одна госпрограмма, регион в полной мере выполняет все социальные обязательства перед жителями. Всего помощь от государства получают более миллиона жителей региона.

Когда мама начала волонтерский проект "Шьем для наших", дочки Ирины не остались в стороне, они помогают в работе по пошиву одежды в воинскую часть и по адресным запросам таких же мам.

"У нас приехало много ткани с фабрики, нужно было ее помочь раскроить. Я - одна из первых из нашей компании, кто приехал на эту фабрику, мы раскраивали эти первые сотни толстовок. Потом я занималась упаковкой вещей, встречая людей, с учетом, кто пришел, с чем пришел, что мы уже отдали", - рассказала участница проекта "Шьем для наших" София Сергеева.

Любящее материнское сердце смогло увлечь общим делом многих других женщин, которые тоже решили приобщиться к доброму делу. В проекте участвуют уже более четырехсот мам, сестер, бабушек.

"У меня внук, и я хочу, чтобы дальше он рос в мирной стране, чтобы его не коснулось то, что коснулось нас. И поэтому пытаемся помочь нашей родине, нашим ребятам, чтобы действительно они почувствовали, что они не одни, а вся страна с ними", - делится участница проекта "Шьем для наших" Светлана Адамова.

Все свободное время семьи Сергеевых сейчас уходит на работу.