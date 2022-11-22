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Суды Происшествия

Шестой кассационный суд оставил без изменения приговор бывшей судье Анне Бондаренко

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 ноября, Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрел жалобу на приговор Советского райсуда Самары от 28 апреля, вынесенный бывшей судье Анне Бондаренко, и на определение апелляционной инстанции Самарского облсуда от 21 июля, сообщили в суде.

Напомним, что по версии следствия, в октябре 2020 г. посредник обратился к Бондаренко, чтобы узнать подробности рассмотрения уголовного дела его знакомой. При этом делом занимался другой сотрудник суда. Бондаренко якобы пообещала передать взятку "нужным" людям, чтобы обвиняемая получила приговор, не связанный с лишением свободы. "Услуга" стоила бы 400 тыс. рублей.

На самом деле Бондаренко не собиралась передавать деньги кому-либо. 30 октября 2020 г. после получения денег женщину задержали.

28 апреля Советский районный суд назначил Бондаренко два года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф 60 тыс. рублей. Исполнение наказания отсрочили до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

Жалобу на приговор подали осужденная и адвокат. 21 июля апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила приговор без изменения.

Как ранее поясняли корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде, жалобу на приговор и определение Самарского областного суда подала сама Анна Бондаренко. И как сообщается на сайте суда, сегодня жалоба была рассмотрена и оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения оставлены без изменения.

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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