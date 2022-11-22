Шестой кассационный суд оставил без изменения приговор бывшей судье Анне Бондаренко

Во вторник, 22 ноября, Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрел жалобу на приговор Советского райсуда Самары от 28 апреля, вынесенный бывшей судье Анне Бондаренко, и на определение апелляционной инстанции Самарского облсуда от 21 июля, сообщили в суде.

Напомним, что по версии следствия, в октябре 2020 г. посредник обратился к Бондаренко, чтобы узнать подробности рассмотрения уголовного дела его знакомой. При этом делом занимался другой сотрудник суда. Бондаренко якобы пообещала передать взятку "нужным" людям, чтобы обвиняемая получила приговор, не связанный с лишением свободы. "Услуга" стоила бы 400 тыс. рублей.

На самом деле Бондаренко не собиралась передавать деньги кому-либо. 30 октября 2020 г. после получения денег женщину задержали.

28 апреля Советский районный суд назначил Бондаренко два года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф 60 тыс. рублей. Исполнение наказания отсрочили до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

Жалобу на приговор подали осужденная и адвокат. 21 июля апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила приговор без изменения.

Как ранее поясняли корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде, жалобу на приговор и определение Самарского областного суда подала сама Анна Бондаренко. И как сообщается на сайте суда, сегодня жалоба была рассмотрена и оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения оставлены без изменения.