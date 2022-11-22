Шестой кассационный суд оставил без изменения приговор бывшей судье Анне Бондаренко

Во вторник, 22 ноября, Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрел жалобу на приговор Советского райсуда Самары от 28 апреля, вынесенный бывшей судье Анне Бондаренко, и на определение апелляционной инстанции Самарского облсуда от 21 июля, сообщили в суде.
Напомним, что по версии следствия, в октябре 2020 г. посредник обратился к Бондаренко, чтобы узнать подробности рассмотрения уголовного дела его знакомой. При этом делом занимался другой сотрудник суда. Бондаренко якобы пообещала передать взятку "нужным" людям, чтобы обвиняемая получила приговор, не связанный с лишением свободы. "Услуга" стоила бы 400 тыс. рублей.
На самом деле Бондаренко не собиралась передавать деньги кому-либо. 30 октября 2020 г. после получения денег женщину задержали.
28 апреля Советский районный суд назначил Бондаренко два года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф 60 тыс. рублей. Исполнение наказания отсрочили до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.
Жалобу на приговор подали осужденная и адвокат. 21 июля апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила приговор без изменения.
Как ранее поясняли корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде, жалобу на приговор и определение Самарского областного суда подала сама Анна Бондаренко. И как сообщается на сайте суда, сегодня жалоба была рассмотрена и оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения оставлены без изменения.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.