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Финансы Экономика и бизнес

Как получить деньги, если банк отказывает в кредите: есть альтернативное решение

ТОЛЬЯТТИ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В последнее время банки все чаще отказывают гражданам в выдаче кредитов, особенно если речь идет о нецелевых кредитах. Причины могут быть разными: плохая или отсутствующая кредитная история, неофициальное трудоустройство, наличие действующих кредитов, несоответствие требованиям банка и многое другое. Сервис займов "Ваш инвестор" предлагает альтернативное решение — займы под залог автомобиля.

Фото: предоставлено компанией "Ваш инвестор"

Займы под залог авто (в обиходе — займы "под ПТС") — это способ быстрого получения денег без лишних хлопот для тех, у кого есть личный автомобиль. Как получить такой займ?

1. Заполните онлайн-заявку на сайте компании vashinvestor.ru. Для подачи заявки вам не потребуются поручители, справки с работы и другие документы: достаточно вашего паспорта и документов на авто.

2. Ответьте на звонок менеджера, чтобы уточнить детали, выбрать тариф и получить предварительное решение.

3. Приезжайте в назначенное время в офис компании для оценки автотранспорта. В "Ваш инвестор" вы можете получить займ под залог авто и при этом продолжать пользоваться автомобилем.

4. Изучите условия договора, подпишите все документы и получите деньги.

5. Погашайте заем удобным для вас способом: через личный кабинет на сайте компании или через специальное мобильное приложение "Ваш инвестор" или наличными в офисах "Ваш инвестор"

Оставить заявку на получение займа, ознакомиться с подробной информацией об условиях и действующих тарифах вы можете на сайте vashinvestor.ru.

Займы предоставляет ООО МФК "ЦФР ВИ". Свидетельство ЦБ РФ 1803550008909, ИНН 5407967714. Минимальная месячная ставка по займу 2,7%, максимальная 8%. Срок займа от 61 дня до 1 года с возможностью ежемесячной пролонгации до полного погашения займа. Сумма займа от 15 000 до 1 000 000 рублей для физлиц, от 15 000 до 5 000 000 рублей для юрлиц. Минимально возможная процентная ставка по тарифу "Честный минус" — 5%.

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