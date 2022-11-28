Как получить деньги, если банк отказывает в кредите: есть альтернативное решение

В последнее время банки все чаще отказывают гражданам в выдаче кредитов, особенно если речь идет о нецелевых кредитах. Причины могут быть разными: плохая или отсутствующая кредитная история, неофициальное трудоустройство, наличие действующих кредитов, несоответствие требованиям банка и многое другое. Сервис займов "Ваш инвестор" предлагает альтернативное решение — займы под залог автомобиля.

Займы под залог авто (в обиходе — займы "под ПТС") — это способ быстрого получения денег без лишних хлопот для тех, у кого есть личный автомобиль. Как получить такой займ?

1. Заполните онлайн-заявку на сайте компании vashinvestor.ru. Для подачи заявки вам не потребуются поручители, справки с работы и другие документы: достаточно вашего паспорта и документов на авто.

2. Ответьте на звонок менеджера, чтобы уточнить детали, выбрать тариф и получить предварительное решение.

3. Приезжайте в назначенное время в офис компании для оценки автотранспорта. В "Ваш инвестор" вы можете получить займ под залог авто и при этом продолжать пользоваться автомобилем.

4. Изучите условия договора, подпишите все документы и получите деньги.

5. Погашайте заем удобным для вас способом: через личный кабинет на сайте компании или через специальное мобильное приложение "Ваш инвестор" или наличными в офисах "Ваш инвестор"

Оставить заявку на получение займа, ознакомиться с подробной информацией об условиях и действующих тарифах вы можете на сайте vashinvestor.ru.