В областном правительстве обсудили вопрос исключения Жигулевска из состава "Самарской Луки"

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу целесообразности исключения из границ территории национального парка "Самарская Лука" населенных пунктов, входящих в городской округ Жигулевск.

В совещании приняли участие министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов, глава Жигулевска Илья Сухих, заместитель руководителя администрации губернатора - руководитель правового департамента администрации губернатора Самарской области Владимир Моргунов.

Вопрос исключения территории Жигулевска и ряда входящих в него поселений из состава национального парка "Самарская Лука" на протяжении нескольких лет является актуальным для достаточно большого количества жителей Самарской области. Учитывая особый статус этих территорий, органы местного самоуправления здесь не могут в полной мере реализовывать свои полномочия - причем в границах населенных пунктов.

"Это связано, в том числе, с обязательным согласованием с профильными федеральными структурами таких необходимых для городского округа работ, как благоустройство, подведение инженерных коммуникаций к строящимся социальным объектам и так далее", - отметил Илья Сухих.

Алексей Веселов напомнил, что в апреле 2019 года Комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотреть возможность внесения изменений в Положение о национальном парке "Самарская Лука", исключив из его границ территории, расположенные в границах Жигулевска.

Вопрос по определению границ национального парка "Самарская Лука" было поручено взять на контроль министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

В соответствии с федеральным законодательством, администрацией Жигулевска и Общественной палатой городского округа дважды были проведены общественные (публичные) слушания, в результате которых большинство участников выразили свое согласие на исключение из границ национального парка населенных пунктов, входящих в состав городского округа.

"Очень важно, чтобы на территории городского округа Жигулевск, в границах населенных пунктов, без ограничений строились социальные, туристические объекты, линейные объекты для их обеспечения, что, безусловно, окажет положительное влияние на качество жизни населения, развитие бизнеса, увеличение притока туристов в национальный парк, оживление инвестиционного климата", - подчеркнул председатель облправительства.

В настоящее время Минприроды подготовило проект доклада в Правительство Российской Федерации по вопросу исключения из границ территории национального парка "Самарская Лука" населенных пунктов, входящих в городской округ Жигулевск, проект поступил на согласование в правительство Самарской области.

"Таким образом, федеральное Министерство природы нас в целом поддерживает, но окончательное решение остается за Правительством Российской Федерации", - завершил совещание Виктор Кудряшов.