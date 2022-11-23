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Общество

Студенческий проект реставрации гостиницы "Центральная" попал в шорт-лист V молодежного форума "Наследие"

МОСКВА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенческая команда СамГТУ вошла в шорт-лист конкурсной программы V молодежного форума "Наследие". В ходе регионального конкурса молодые специалисты представили проект реставрации здания гостиницы "Центральная", расположенного в историческом центре Самары. Теперь им предстоит участие в очной защите своих конкурсных проектов в Москве.

Студенты предложили вернуть архитектурному памятнику в самом сердце Самары его первоначальную функцию - жилую. Помимо этого, конкурсанты разработали рекомендации по возвращению исторического облика фасада за счет восстановления знаменитого купола. По словам участников, проект может стать ярким прецедентом найденного компромисса между охраной и развитием объектов ОКН.

Очная защита проектов состоится 2 декабря в рамках деловой программы Форума "Наследие". Работы участников оценит профессиональная комиссия, в состав которой войдут представители организатора Форума, департамента культурного наследия города Москвы, а также ректоры и члены профессорского состава ВУЗов-участников, практикующие архитекторы и реставраторы, урбанисты и другие специалисты.

Днем ранее, 1 декабря, пройдет насыщенная деловая программа - любой желающий может зарегистрироваться на официальном сайте, где также будет доступна трансляция всех мероприятий.

"Мы рады подвести итоги нашей региональной конкурсной программы. В шорт-лист конкурса вошли действительно способные студенческие команды, которые сумели предложить новаторские идеи, но с трепетом отнеслись к богатому историческому прошлому памятников. И, конечно же, я хотел бы поблагодарить каждого, кто принимал участие в региональном конкурсе, за вклад в нашу общую цель - сохранение исторической памяти. Надеюсь, что в скором времени мы услышим имена конкурсантов среди специалистов, активно вовлеченных в развитие местных реставрационных школ. С нетерпением ждем студентов в следующем году, а также приглашаем всех интересующихся присоединиться к деловой и фестивальной программам форума, которые пройдут с 1 по 3 декабря" - сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

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